O São Paulo segue em péssimo momento na temporada. Jogando no Morumbi, o Tricolor Paulista empatou em 1 a 1 com o Coritiba, na noite deste sábado (23), pela 32ª rodada do Brasileirão.

A equipe paulista abriu o placar com Luciano, aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 36, o Coxa empatou com Sarrafiore, após assistência de Ricardo Oliveira, ex-atacante do Atlético.

Com o resultado, o São Paulo chegou à terceira derrota nos últimos quatro jogos, e vê a pressão sobre o técnico Fernando Diniz aumentar ainda mais.

Agora com 58 pontos, o Tricolor Paulista perdeu a chance de assumir a liderança da competição, permanecendo na segunda colocação, agora com um ponto a menos do que o Internacional.

O Colorado, por sua vez, pode ampliar a vantagem sobre a equipe do Morumbi, caso vença o clássico com o Grêmio, marcado para este domingo, às 16h, no Beira-Rio.

Quem também comemora o tropeço do São Paulo é o Galo. Com 54 pontos, o Alvinegro pode diminuir para um ponto a vantagem do São Paulo, com um jogo a menos, caso vença o Vasco, neste sábado, às 21h, em São Januário.

Outro time que pode se dar bem com a derrota do Tricolor Paulista é o Flamengo. Terceiro colocado, com 55 pontos, o Rubro-Negro vai ultrapassar o São Paulo, se vencer o Athletico-PR, também neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada.

FICHA DO JOGO

SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Toró), Arboleda, Bruno Alves (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes (Igor Vinícius) e Dani Alves; Brenner (Pablo) e Luciano

Técnico: Fernando Diniz

CORITIBA

Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva (Pablo Tomaz), Matheus Galdezani e Luiz Henrique (Sarrafiore); Rafinha (Neilton) e Nathan (Ricardo Oliveira)

Técnico: Júlio Sérgio

MOTIVO: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

DATA: 23/1/2021 (sábado)

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo (SP)

ARBITRAGEM: Rodrigo Dalonso Ferreira, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes, todos catarinenses

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

GOLS: Luciano, aos 13 minutos do segundo tempo; Sarrafiore, aos 36 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Luciano (São Paulo); Nathan Silva e Matheus Galdezani (Coritiba)