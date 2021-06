Na noite dessa segunda-feira (21), o Atlético divulgou que arrecadou cerca de R$ 10 milhões em dois dias de venda do segundo lote de cadeiras cativas da Arena MRV.

“Das 781 cadeiras do Setor I, há apenas 132 disponíveis. Já foram vendidas ou estão aguardando pagamento 649 unidades, o que representa 83% do total”, destacou o clube alvinegro em nota oficial.

O lançamento da comercialização do segundo lote se deu na última sexta-feira (18), em transmissão feita no Centro de Experiências da Arena MRV. Foi divulgado também o novo formato de parcelamento da venda de cadeiras cativas, com mensalidades a partir de R$ 499,72.

O torcedor que adquirir uma cadeira cativa no estádio – com previsão de inauguração para meados de 2022 – poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo durante o período de 15 anos, na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos.