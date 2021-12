A busca pelo bicampeonato brasileiro chegou ao fim, mas o Atlético ainda tem objetivos, restando duas rodadas na competição. Um deles é garantir a segunda melhor campanha da história dos Pontos Corridos do torneio, no quesito aproveitamento. E esse feito pode ser alcançado justamente no jogo da entrega da taça, em caso de vitória sobre o Bragantino, neste domingo (5), às 16h, no Mineirão.

Com 81 pontos atualmente, o Galo iria a 84. Mesmo que fosse derrotado pelo Grêmio na última partida, na próxima quinta-feira (9), na Arena do Grêmio, terminaria com um aproveitamento superior ao do Cruzeiro de 2003, dono da segunda melhor campanha nesse sentido até então. O Alvinegro encerraria com 73,68%, contra 72,4% da Raposa daquele ano – na ocasião, os celestes conseguiram 100 pontos, em 46 jogos.

Na verdade, bastaria ao Atlético dois pontos nesta reta final para ficar à frente da equipe estrelada de 18 anos atrás. Dois empates, diante do time de Bragança Paulista e do Tricolor Gaúcho, renderiam ao clube preto e branco um desempenho de 72,8%.

Se ganhar os dois confrontos que ainda tem pela frente, o Galo iria a 87 pontos e teria 76,3% de aproveitamento, ficando atrás do Flamengo de 2019, dono da melhor campanha da história do Brasileiro por Pontos Corridos, com 90 pontos e 78,9% de desempenho

Confira abaixo as campanhas de todos os clubes campeões brasileiros desde 2003:

2003

Cruzeiro

Pontuação: 100

Aproveitamento: 72,4%

2004

Santos

Pontuação: 89

Aproveitamento: 64,5%

2005

Corinthians

Pontuação: 81

Aproveitamento: 64,3%

2006

São Paulo

Pontuação: 78

Aproveitamento: 68,4%

2007

São Paulo

Pontuação: 77

Aproveitamento: 67,5%

2008

São Paulo

Pontuação: 75

Aproveitamento: 65,78%

2009

Flamengo

Pontuação: 67

Aproveitamento: 58,77%

2010

Fluminense

Pontuação: 71

Aproveitamento: 62,28%

2011

Corinthians

Pontuação: 71

Aproveitamento: 62,28%

2012

Fluminense

Pontuação: 77

Aproveitamento: 67,5%

2013

Cruzeiro

Pontuação: 76

Aproveitamento: 66,67%

2014

Cruzeiro

Pontuação: 80

Aproveitamento: 70,17%

2015

Corinthians

Pontuação: 81

Aproveitamento: 71%

2016

Palmeiras

Pontuação: 80

Aproveitamento: 70,17%

2017

Corinthians

Pontuação: 72

Aproveitamento: 63,15%

2018

Palmeiras

Pontuação: 80

Aproveitamento: 70,17%

2019

Flamengo

Pontuação: 90

Aproveitamento: 78,9%

2020

Flamengo

Pontuação: 71

Aproveitamento: 62,28%

2021

Atlético

Pontuação: 81 (restando duas rodadas)

Aproveitamento: 75%

