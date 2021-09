Embalado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Atlético volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Líder da Série A, o Alvinegro recebe o Sport, neste sábado (18), às 19h, no Mineirão, pela 21ª rodada da competição.

Além da manutenção na vantagem na ponta da tabela - são sete pontos para o vice-líder Palmeiras - o Galo vai colocar a prova uma invencibilidade de mais de 20 anos para o time pernambucano, em duelos em que foi mandante.

A última derrota do Atlético, atuando em seus domínos, para o Leão ocorreu no dia 19 de novembro de 2000, pela primeira fase da Copa João Havelange, que foi o Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Leão aplicou uma goleada histórica, fazendo 6 a 0, em pleno Mineirão.

Desde então, os dois times se enfrentaram mais 15 vezes com mando de campo do Galo, com 12 vitórias do Alvinegro e três empates. Nos jogos em questão, foram 33 gols marcados pelo Atlético e 12 pelo Sport. (Confira abaixo a lista dos jogos)

Nesse histórico, foram oito jogos no Mineirão e sete no Independência. Em relação ao campeonato pelas quais as partidas valeram, foram onze pela Série A do Brasileiro, uma pela Série B, e outras três pela Copa do Brasil.

A última vez em que o Atlético recebeu o Sport foi pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, o confronto, realizado no Gigante da Pampulha, no dia 24 de outubro do ano passado, terminou empatado em 0 a 0, pela 18ª rodada da competição.

Confira os 15 últimos jogos em que o Galo recebeu o Leão:

24/10/2020 – Atlético 0 x 0 Sport – Mineirão - Campeonato Brasileiro

30/09/2018 – Atlético 5 x 2 Sport – Independência - Campeonato Brasileiro

21/06/2017 – Atlético 2 x 2 Sport – Independência - Campeonato Brasileiro

15/09/2016 – Atlético 1 x 0 Sport – Independência - Campeonato Brasileiro

08/07/2015 – Atlético 2 x 1 Sport – Mineirão – Campeonato Brasileiro

25/10/2014 – Atlético 3 x 2 Sport – Independência – Campeonato Brasileiro

14/10/2012 – Atlético 2 x 1 Sport – Independência – Campeonato Brasileiro

14/04/2010 – Atlético 1 x 0 Sport – Mineirão – Copa do Brasil

30/08/2009 – Atlético 1 x 1 Sport – Mineirão – Campeonato Brasileiro

03/08/2008 – Atlético 2 x 1 Sport – Mineirão – Campeonato Brasileiro

07/10/2007 – Atlético 3 x 1 Sport – Mineirão – Campeonato Brasileiro

23/09/2006 – Atlético 2 x 0 Sport – Mineirão – Série B do Brasileiro

14/05/2003 – Atlético 3 x 1 Sport – Independência – Copa do Brasil

13/03/2002 – Atlético 3 x 0 Sport – Mineirão – Copa do Brasil

01/09/2001 – Atlético 3 x 0 Sport – Independência – Campeonato Brasileiro

