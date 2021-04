A nona rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, que terá as seis partidas disputadas neste domingo (11), pode terminar com o Atlético assegurando a primeira colocação geral matematicamente, o América garantido nas semifinais e o Cruzeiro fora do G-4. As duas coisas juntas não podem acontecer, pois dependem de vitórias dos dois. E, se o Coelho ganhar, o Galo, mesmo marcando três pontos no clássico contra o Cruzeiro, encaminha ainda mais, mas não assegura a liderança de forma definitiva.

Com o 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, na última quarta-feira (7), no Mineirão, o Atlético assegurou sua classificação à próxima fase. Apesar de poder ser ultrapassado por quatro cubes na classificação (América, Cruzeiro, URT e Tombense), ao mesmo tempo só três deles conseguem isso. Fruto dos confrontos que as equipes de Patos de Minas e Tombos ainda têm com o Coelho. E elas só poderiam superar o Atlético alcançando 100% nos jogos que ainda disputam, o que impediria o time de Lisca de chegar à frente do Galo.

A nona rodada será importante na briga pela taça do Campeonato Mineiro de 2021

Para assegurar o primeiro lugar neste domingo, o Atlético terá de vencer o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, e contar pelo menos com um empate do América diante do Tombense, às 18h15, no Estádio Almeidão.

A classificação americana de forma matemática acontece se ele vencer em Tombos e contar com derrota da URT, que é quarta colocada e recebe o lanterna Boa Esporte, às 16h, no Estádio Zama Maciel.

Risco

Se o Atlético busca o primeiro lugar geral, e o América a vaga antecipada nas semifinais, o Cruzeiro entra em campo no clássico deste domingo defendendo a permanência no G-4, que pode ser perdida até com um empate.

Marcando um ponto, a Raposa pode ser ultrapassada pela quarta colocada URT, e o quinto, Pouso Alegre, que encara o Patrocinense, às 15h30, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, se eles alcançarem uma vitória por qualquer placar.

A Caldense também pode superar o time do técnico Felipe Conceição em caso de empate no clássico, mas, para isso, precisa golear o vice-lanterna Coimbra, às 17h30, no Independência, por pelo menos seis gols de diferença.

Se o Cruzeiro perder para o Atlético, esses três times passam à sua frente na classificação se vencerem seus jogos, com a Raposa podendo terminar a nona rodada até na sexta colocação.

Rebaixamento

A zona de rebaixamento não terá alteração após a nona rodada, pois Coimbra e Boa Esporte não têm como sair das duas posições mesmo vencendo neste domingo.

O time de Varginha tem um jogo a menos, pois sua partida contra o Tombense, pela oitava rodada, será disputada na próxima quarta-feira (14), às 16h, no Estádio Melão, em Varginha.

Para o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de apenas 10% as chances de queda de um clube que chegar aos 12 pontos.

Assim, após a nona rodada a briga contra a queda ficará ainda mais restrita, com Coimbra e Boa Esporte ficando em situação ainda mais complicada em caso de derrota.

A classificação