O Atlético comemora a volta de alguns jogadores para o confronto com CSA, na quarta-feira (16), às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mais importante reforço é o retorno do goleiro Cleiton, que estava servindo a Seleção Brasileira Sub-23.

Cleiton reassume o posto que pertenceu a Wilson nas derrotas para Flamengo e Grêmio. O suplente, aliás, não foi bem em nenhuma dessas partidas e já vem sendo alvo de críticas por parte da torcida, sobretudo pela falha grotesca no primeiro gol sofrido para Tricolor Gaúcho.

Quem também regressa é o lateral-direito Guga, outro que estava com a Seleção Brasileira Sub-23. O lateral-esquerdo Fábio Santos é mais um que volta a ser titular, após cumprir suspensão ante o Grêmio.

Por outro lado, os meias Otero, que segue na seleção venezuelana, e Nathan, suspenso, não enfrentam o CSA, assim como o atacante Geuvânio, por conta do terceiro cartão amarelo. Cazares é outra baixa, pela expulsão contra o Grêmio.

Confira a lista de relacionados do Galo

Goleiros: Cleiton, Wilson e Fernando

Laterais: Guga, Fábio Santos, Patric, Hulk e Lucas Hernández

Zagueiros: Igor Rabello, Réver, Leonardo Silva e Iago Maidana

Volantes: Elias e Zé Welison

Meias: Bruninho, Marquinhos e Vinícius

Atacantes: Di Santo, Luan, Alerrandro, Ricardo Oliveira e Maicon Bolt