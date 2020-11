Numa noite em que a morte de Diego Maradona foi tema no duelo entre Atlético x Botafogo, no Mineirão, o Galo levou a melhor sobre o time carioca e, mesmo com 13 desfalques, deixou o gramado da vitória do Gigante da Pampulha com a vitória por 2 a 1 e mais três pontos na conta.

Com gols de Savarino e Sasha, a equipe comandada interinamente por Leandro Zago, técnico da equipe de transição que substituiu o argentino Jorge Sampaoli - o treinador atleticano foi diagnosticado com a Covid-19 -, o alvinegro de Minas Gerais chegou aos 41 pontos e seguiu firme na ponta da tabela da competição mais importante do país.

Com o rosto do "Pibe de Oro" estampado nos calções, os jogadores do time mandante foram superiores aos visitantes, mas bobearam assim que ampliaram o placar na segunda etapa. Marcelo Benevenuto, aproveitando este deslize, descontou no marcador.

Seguindo as homenagens ao ídolo argentino que faleceu aos 60 anos, Zaracho pegou a camisa 10 emprestada de Eduardo Vargas, também afastado pelo coronavírus, e estampou o nome de Maradona nas costas. Contudo, passou longe de ter uma atuação de encher os olhos para homenagear o compatriota. Ele acabou substituído na segunda etapa, sentindo dores na perna.

Aos 34 minutos, Keno ainda teve a chance de amplicar o placar no Mineirão, mas desperdiçou a cobrança de pênalti, defendida por Cavalieri. Caso marcasse, ele chegaria ao 11º gol e se isolaria em terceiro na briga dos artilheiros da Primeira Divisão.

Na 24ª rodada, o Atlético terá pela frente o Internacional. Contando com o retorno de peças importantes, como o lateral-esquerdo Arana e alguns atletas que devem se recuperar da Covid-19, como Réver, Alan, Alan Franco, Everson, Guga e Réver, o Galo perdeu o xerife Junior Alonso e o meia-atacante Savarino, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Contra o Colorado, inclusive, o técnico Jorge Sampaoli e toda comissão técnica também devem "reestrear" pelo alvinegro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2 X 1 BOTAFOGO

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Savarino, Júnior Alonso (ATL); Kevin, Marcinho, Kanu (BOT)

Cartão vermelho: não houve

Gols: Savarino. do Atlético-MG, aos 16'/2ºT; Sasha, do Atlético, aos 4'/2ºT; Marcelo Benevenuto, do Botafogo, aos 7'/2ºT;

Atlético: Rafael, Bueno, Igor Rabello e Júnior Alonso; Zaracho (Talison), Calebe (Wesley), Hyoran, Nathan (Marrony) e Savarino; Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Leandro Zago (técnico interino)



Botafogo: Diego Cavalieri, Kevin (Honda), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster (Éber Bessa), Rentería (Kalou), Caio Alexandre e Marcinho; Warley (Rhuan) e Pedro Raul (Matheus Nascimento). Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar)