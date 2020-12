Faltando 13 dias para deixarem as cadeiras de presidente e vice do Atlético, Sérgio Sette Câmara e Lásaro Cândido da Cunha foram homenageados pelo clube com a honraria máxima oferecida pelo Alvinegro.

Nesta sexta-feira (18), a dupla foi agraciada com o Galo de Prata, em cerimônia realizada com a presença de familiares e também de alguns funcionários. Sette e Cunha ocuparam a função no triênio 2018-2020 e a partir de 31 de dezembro deixam o posto.

A partir de 4 de janeiro, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio assumirão às cadeiras de presidente e vice e seguem no clube até 2023.