Na reedição da decisão do Campeonato Mineiro do ano passado, o Atlético busca diante do Coimbra, nas semifinais do Módulo I de 2021, manter a invencibilidade de não perder um confronto de mata-mata da competição, para um clube do interior, há quase 24 anos.

A última vez que o Galo levou a pior foi diante do Villa Nova, nas quartas de final de 1997. Depois de perder a partida de ida, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, em 18 de maio, por 3 a 1, de virada, a vitória por 1 a 0, na volta, no Mineirão, foi insuficiente para fazer com que os alvinegros seguissem na competição.

No ano passado, o Tombense saiu vencendo o primeiro jogo da decisão do Estadual, mas levou a virada e perdeu também a segunda partida da final, vencida pelo Atlético

Esta longa vantagem atleticana sobre os clubes do interior começou nas quartas de final de 1998, quando ele superou a Caldense, vencendo as duas partidas. Na formula atual de disputa, iniciada em 2004, são 15 os confrontos, sendo 13 deles com partidas de ida e volta.

Nesta série entram três decisões contra equipes do interior, todas vencidas pelo Atlético, em 2010, contra o Ipatinga; 2015, contra a Caldense; e 2020, diante do Tombense, adversário agora em 2021 nas semifinais.

Foram disputados ainda dois confrontos em jogo único contra clubes do interior, nas edições de 2018 e 2019, quando o Galo passou por URT (1 a 0) e Tupynambás (3 a 1), respectivamente, nas quartas de final.

Números

Nesta longa invencibilidade atleticana, foram 30 as partidas disputadas contra clubes do interior. São 22 vitórias e oito empates. Além de o Villa Nova ter sido o último a eliminar o Galo num mata-mata de Estadual, decretou também a última derrota alvinegra neste tipo de jogo, nos 3 a 1 de 18 de maio de 1997.

Última equipe a desafiar esta longa invencibilidade alvinegra, o Tombense, na final do Campeonato Mineiro do ano passado, o Tombense tem mais uma chance agora em 2021.