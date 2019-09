Missão cumprida na Sul-Americana, com a classificação para as semifinais trazida da Colômbia, o Galo volta a se concentrar no Brasileiro. Com o desafio de se reabilitar das duas derrotas seguidas – sábado, no Independência, para o Bahia, e na rodada anterior, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. Nos dois casos, com times bastante modificados. Resultados que custaram ao alvinegro o lugar no G-4 e o afastaram de Flamengo e Santos, que puxam a tabela. O desafio deste domingo não é dos mais fáceis: o Corinthians (também semifinalista na disputa internacional), às 19h, no Itaquerão. O que promete ser um duelo tático interessante entre dois treinadores que se conhecem bem: Rodrigo Santana e Fábio Carille. Para o Atlético, vencer representará o fim de um tabu, já que nunca conseguiu superar o Timão em seu atual estádio.

"Jogar com o Corinthians em casa é sempre complicado, diante da torcida deles, mas o foco agora está todo no Brasileiro e vamos com uma equipe forte para pontuar em São Paulo. Admiro muito o trabalho do Fábio, gosto de ver o time dele jogar, sempre de forma muito equilibrada, e é assim que vamos tentar atuar. Errando pouco e aproveitando as chances", destaca o comandante atleticano. Santana garantiu força máxima no Itaquerão – a dúvida está no meio, entre Vinícius e Luan.

Rival direto

No Corinthians, um ponto à frente do Galo e também disposto a entrar no G-4, Carille deve fazer duas ou três mudanças, para poupar jogadores descansados depois da vitória de quinta-feira sobre o Fluminense, no Maracanã (1 a 0), pela Sul-Americana. O experiente Ralf ganha chance no meio, enquanto Gabriel, envolvido numa negociação frustrada com o Al Hilal, da Arábia Saudita, não deve ser relacionado.

CORINTHIANS

x

ATLÉTICO

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Júnior Urso, Ralf (Matheus Jesus), Mateus Vital e Clayson; Pedrinho e Vagner Love.

Técnico: Fábio Carille

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabelo e Lucas Hernández (Fábio Santos); Jair, Elias, Vinícius (Luan) e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira

Técnico: Rodrigo Santana

Campeonato Brasileiro: 17ª rodada

Horário: 19h (de domingo)

Local: Itaquerão

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (todos de Goiás).

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

TV: Premiere