No turno, um empate em 2 a 2 no Independência que ainda serviu para manter a equipe no G-4. Agora, em 13º e vindo de duas derrotas consecutivas, um cenário totalmente diferente. Se costuma se superar nas adversidades, o Galo terá neste sábado, às 19h, no Castelão, um teste e tanto. Encara um Fortaleza embalado, disposto a se afastar de vez de qualquer risco de rebaixamento (assim como o alvinegro de Lourdes), com promessa de casa cheia, e sem poder contar com dois de seus homens mais criativos: o equatoriano Cazares e o venezuelano Otero, suspenso. A partida, aliás, é sinônimo de briga direta por posição, já que os cearenses, com os mesmos 35 pontos dos mineiros, levam a melhor no saldo de gols.

Uma condição que exigirá capacidade de superação de um grupo de jogadores criticado, ao não conseguir, sob o comando de Vágner Mancini, uma sequência positiva. Dos últimos 45 pontos disputados, o Atlético somou apenas oito, o que não só tornou improvável qualquer sonho de classificação à Libertadores, como acende a luz vermelha para um risco de queda que insiste em permanecer no horizonte.

Sem muito tempo para trabalhar após a derrota para a vice-lanterna Chapecoense, Mancini, que havia elogiado Leonardo Silva, optou por não levar o zagueiro. Já em Fortaleza, alegou desgaste do atleta para a decisão. Com isso, Réver volta à posição de costume, abrindo uma vaga no meio, disputada entre Zé Welison e o paraguaio Ramón Martínez. Mais à frente, Marquinhos, Terans e Geuvânio são as possíveis escolhas para a vaga de Otero, com Nathan e Luan confirmados. E mais uma atuação discreta de Ricardo Oliveira abre caminho para a volta, como titular, do argentino Di Santo.

Com duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas, Rogério Ceni não contará com o meia-atacante Edinho, que pertence ao Atlético. Em seu lugar, Felipe Pires é a aposta. O tricolor conta com um jogador acostumado a marcar no adversário de hoje, dos tempos de Cruzeiro: Wellington Paulista. O sábado marca ainda o início das vendas da camisa popular criada pelo clube para combater a pirataria e facilitar o acesso do torcedor às cores oficiais (a partir de R$ 59,90, com desconto de R$ 10 para quem entregar um exemplar pirata).

FORTALEZA X ATLÉTICO

30ª rodada do Campeonato Brasileiro

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe; Felipe Pires (Marlon), André Luis, Romarinho, Wellington Paulista.

Técnico: Rogério Ceni



ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Ramón Martínez), Nathan e Elias; Terans(Marquinhos ou Geuvânio) e Luan; Di Santo (Ricardo Oliveira).

Técnico: Vagner Mancini

Local: Castelão, em Fortaleza

Horário: 17h

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos da Bahia.

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere