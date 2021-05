O Atlético encara o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta feira, às 21h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, buscando dois objetivos: a primeira colocação antecipada da chave H, pois o confronto é válido pela quinta e penúltima rodada, e a primeira ou segunda melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores.

A primeira tarefa é a mais simples e será praticamente alcançada até com um empate diante dos paraguaios, que há duas semanas foram goleados pelo Galo por 4 a 0, no Mineirão, em partida que fechou o turno.

Se voltar de Assunção com um empate, o Atlético, que na última semana garantiu presença nas oitavas de final, segue três pontos à frente do Cerro Porteño e com oito gols a mais de saldo (7 a -1). E este é o primeiro critério de desempate na competição.

Assim, empatando na capital paraguaia, o time de Cuca só perderia a primeira posição do Grupo H se na última rodada, em 25 de maio, perdesse para o La Guaira, da Venezuela, no Mineirão, e o Cerro Porteño vencesse o América de Cáli, da Colômbia, em Assunção, com os paraguaios ainda tirando a diferença no saldo de gols, o que aparece como uma possibilidade bem remota.

Nacho é uma das esperanças do Galo contra o Cerro nesta noite

Geral

Apesar de o empate ser um grande resultado para garantir a primeira posição do grupo H, quando se trata da primeira ou segunda melhor campanha geral, o ideal é que o Atlético vença o Cerro Porteño.

Com a final em jogo único, que em 2021 será em Montevidéu, no Uruguai, os dois times com melhor desempenho na fase de grupos têm o direito de fazer o jogo de volta em casa entre as oitavas de final e semifinais.

Hoje, a equipe de Cuca tem a segunda melhor campanha, com os mesmos dez pontos do Flamengo, mas levando vantagem no saldo de gols (7 a 5).

O melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores até agora é o Palmeiras.

Dificilmente a disputa pelas duas primeiras posições deixará de ser entre Palmeiras, Atlético e Flamengo e pensando nesta briga, vencer o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, em Assunção, é fundamental.

A FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO

Jean; Espínola, Patiño, Duarte e Arzamendia; Villasanti, Cardozo, Aquino e Mateus Gonçalves (Enzo Giménez); Morales (Carrizo) e Mauro Boselli

Técnico: Arce

ATLÉTICO

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Alonso e Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho; Vargas (Tardelli), Keno e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 19 de maio de 2021

HORÁRIO: 21h

ESTÁDIO: La Nueva Olla

CIDADE: Assunção

MOTIVO: 5ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro e Andres Nievas, todos do Uruguai

TRANSMISSÃO: Conmebol TV