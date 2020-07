Após mais de dois meses sem atividades, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Atlético voltou aos treinos em 19 de maio e, neste sábado (4), encerrou sua sétima semana seguida de preparação na Cidade do Galo, sem ter realizado nenhuma partida oficial ainda após o regresso. É como se os jogadores alvinegros estivessem próximos de fechar sua quarta pré-temporada consecutiva.

Em 8 de janeiro, sob o comando de Rafael Dudamel, o Atlético iniciou sua pré-temporada. Foram 13 dias de trabalhos até a estreia em 2020, em 21 do mesmo mês, a vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia. Já neste período de retorno aos treinos do meio do ano, se passaram 47 dias corridos (somando também os dias de folga), ou seja, o equivalente a quase quatro pré-temporadas.

Como segue vetada a volta do Campeonato Mineiro – embora ainda possa acontecer em 26 deste mês –, o Atlético tem, pelo menos, um mês até a retomada das competições nacionais, na primeira semana de agosto, data pré-estipulada pela CBF.

Em meio a esse período, cresce a ansiedade do elenco preto e branco, como destaca o meia Nathan. “O time está muito motivado. O trabalho está sendo bem feito, todo mundo pegou o estilo de jogo (do Sampaoli). Estamos bem focados, treinando muito forte. A maioria, senão todos os jogadores, está ansiosa para a volta dos jogos”, comenta o armador.

A última vez que o Atlético entrou em campo em um duelo oficial foi no dia 14 de março, nos 3 a 1 para cima do Villa Nova, no Castor Cifuentes, confronto este disputado com os portões fechados e que representou a estreia de Sampaoli pelo Galo.