A vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (8), no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi duplamente especial para o Atlético.

Primeiramente, porque o triunfo em Caxias do Sul alçou o Galo à liderança do principal campeonato do país. Agora com 34 pontos, o Alvinegro ultrapassou o Palmeiras, derrotado na rodada pelo Fortaleza, que permaneceu com 32.

De quebra, o time comandado pelo técnico Cuca estabeleceu a maior sequência de vitórias na história do clube na disputa do Brasileirão por pontos corridos.

Agora, são oito jogos seguidos em que Galo deixa o gramado com os três pontos. A antiga marca pertencia ao time de 2012, curiosamente também dirigido por Cuca, que emendou sete vitórias consecutivas na época. Em 1977 e 1986. quando o principal campeonato do país tinha outras fórmulas de disputa, o Alvinegro também obteve oito êxitos em sequência.

Em entrevista coletiva após o duelo no Alfredo Jaconi, o técnico do Galo comemorou a marca alcançada e a primeira colocação na tabela.

“Para mim é uma honra está na liderança de um campeonato tão difícil, equilibrado, com grandes equipes, grandes elencos. É um estágio que se atingiu. Ganhar oito jogos a fio no Brasileiro também é motivo de muita satisfação”, disse o treinador.

O recorde de triunfos consecutivos no atual modelo do Brasileirão é do Internacional, que na última edição venceu nove partidas em sequência.

Confira a atual sequência:

01/07 - Atlético 4 x 1Atlético-GO - Mineirão

04/07 - Cuiabá 0 x 1 Atlético – Arena Pantanal

07/07 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Mineirão

10/07 - América 0 x 1 Atlético – Independência

17/07 - Corinthians 1 x 2 Atlético - Arena Corinthians

25/07 - Atlético 3 x 0 Bahia - Mineirão

01/08 - Atlético 2 x 0 Athletico-PR - Mineirão

08/08 - Juventude 1 x 2 Atlético - Alfredo Jaconi