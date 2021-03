O Atlético anunciou nesta segunda-feira (29) uma parceria de três anos com a empresa canadense ImagineAR. O intuito é de, a partir desta aliança, ampliar o engajamento com a Massa, criando oportunidades comerciais para o clube.

Criada há dez anos, a ImagineAR tem acordos firmados com outros times de futebol, como os espanhóis Real Sociedad e Valencia. O contrato com o Alvinegro é o primeiro da empresa com uma agremiação brasileira.

O Atlético informou ainda que a Sportheca, centro de inovação no esporte e desenvolvedora do aplicativo, “será responsável pela integração da tecnologia na plataforma, que permitirá elevar o nível das experiências para os torcedores no ambiente digital”.

“A parceria entre Clube Atlético Mineiro, ImagineAR e Sportheca integra o projeto do Galo de se tornar, nos próximos anos, o clube mais inovador da América Latina e um dos mais inovadores do mundo”, continua a nota divulgada pelo Galo.