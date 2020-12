Desde fevereiro de 2016, encarar o Athletico-PR na Arena da Baixada ganha como componente extra a questão envolvendo o gramado sintético, que foi instalado no estádio após muitos problemas com a grama natural. Para o Atlético, que encara o Furacão no local neste sábado (12), às 17h, na abertura da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o piso diferente não é um problema.

São quatro as partidas entre os dois clubes na Arena da Baixada, desde a troca do gramado. E o Galo ganhou duas vezes. Aconteceu ainda um empate e uma vitória dos donos da casa, no último confronto, em 17 de agosto do ano passado.

Em 2018, Roger Guedes fez o gol da virada do Atlético sobre o Furacão, na Arena da Baixada

O primeiro jogo entre os dois antigos xarás, pois agora os paranaenses chamam Athletico, foi em 22 de maio de 2016, e terminou 1 a 1.

Em 2017 e 2018, o Atlético venceu na casa do Furacão. Em 1º de outubro de 2017 fez 2 a 0, com dois gols de Robinho. Em 13 de maio de 2018, fez 2 a 1, de virada. Após Pablo, hoje no São Paulo, abrir o placar, Bremer e Roger Guedes marcaram na etapa final.

No geral, os dois clubes já fizeram 20 jogos na Arena da Baixada. São cinco vitórias do Galo contra dez do Furacão e cinco empates, possibilidade muito ruim para o alvinegro neste sábado.