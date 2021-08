DM atleticano informou novidades sobre Hulk e Zaracho

O departamento médico do Atlético teve duas novidades nesta segunda-feira (2). Grande nome do time nesta temporada, o artilheiro Hulk, que desfalcou o Galo neste domingo (1), na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, se apresentou ao clube nesta tarde e, segundo o DM alvinegro, mostrou sensível melhora no quadro de conjuntivite. O atacante já fez trabalhos físicos à parte.

Por outro lado, o meio-campista argentino Zaracho teve uma lesão muscular na região adutora da coxa esquerda e já está na fisioterapia. Ao Hoje em Dia, a assessoria de imprensa do Atlético afirmou não ter uma previsão do retorno do jogador ao time.