Passado o período de turbulência vivido após a eliminação na Copa Libertadores, a demissão do técnico Levir Culpi e a perda do título do Campeonato Mineiro, o Atlético trabalha em três frentes na temporada.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Galo também está vivo nas disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

De olho em grandes objetivos no segundo semestre da temporada, o Alvinegro tem pela frente uma semana de duelos essenciais nas pretensões do time no ao, especialmente nos torneios de mata-mata.

Nesta terça, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana encara o Unión La Calera, do Chile, no jogo de volta da segunda fase do torneio, às 21h30, no Independência.

Após perder o duelo de ida, no Chile, por 1 a 0, o Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no campeonato. Um triunfo por 1 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis. Lembrando que na Sul-Americana o gol marcado como visitante é critério de desempate.

Se no primeiro confronto Santana optou em mandar a campo uma equipe formada em sua maioria por reservas, no duelo desta terça o jovem comandante deve escalar o que tem de melhor, deixando claro o interesse em avançar na competição.

As exceções ficam pelas ausências do zagueiro Réver, que se recupera de uma fratura no nariz, e do lateral-direito Guga, que está servindo à seleção brasileira Sub-23.

O experiente Léo Silva, e o versátil Patric devem ser os escolhidos para começar a partida.

Copa do Brasil

Outro torneio que mobiliza esforços do elenco atleticano é a Copa do Brasil. Na quinta-feira (6), o Galo encara o Santos, no jogo de volta das oitavas de final do campeonato, às 20h, no estádio do Pacaembu.

No duelo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, no Independência. Desse modo, uma vitória por qualquer placar classifica o Alvinegro para as quartas de final.

Como na Copa do Brasil o gol fora de casa não é critério de desempate, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Brasileiro

Depois de enfrentar uma dura sequência contra Palmeiras, Flamengo e Grêmio, o Atlético tem pela frente um adversário com menos aspirações no Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo (2), a equipe alvinegra enfrenta o CSA, às 19h, no Horto, pela sétima rodada do torneio.

Segundo colocado na tabela de classificação com 12 pontos, o Galo precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela, e evitar que o Palmeiras, que lidera o Brasileiro com 16 pontos, se distancie na ponta da tabela.

Lembrando que após a nona rodada, que vai ser disputada nos dias 12 e 13 de junho, o campeonato vai ser paralisado por um mês para a disputa da Copa América.