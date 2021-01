Nas 17 edições da Série A por pontos corridos, numa história iniciada em 2003, é absoluto o domínio dos clubes do chamado Eixo Rio-São Paulo, pois eles levantaram a taça 14 vezes. O único a quebrar essa hegemonia foi o Cruzeiro, tricampeão em 2003, 2013 e 2014. Nesta reta final do Brasileirão de 2020, Atlético, Internacional e Grêmio brigam para tentar entrar nessa lista de campeões, numa disputa direta com o tri São Paulo (2005, 2006 e 2007) e os bicampeões Flamengo (2009 e 2019) e Palmeiras (2016 e 2018).

Desde 2015, quando o Galo foi vice do Corinthians, maior vencedor do Campeonato Brasileiro por pontos corridos (2005, 2011, 2015 e 2017), as duas primeiras posições da Série A são ocupadas pelo Eixo.

Atlético e Internacional brigam desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro pela liderança da competição. Os dois, assim como o Grêmio, buscam o primeiro título da Série A nos pontos corridos

Antes de 2015, o Atlético já tinha ficado com a segunda colocação em 2012, quando o Fluminense foi campeão. Os rivais gaúchos também já sentiram o gosto amargo do vice-campeonato da Série A nos pontos corridos.

O Internacional, em 2005, 2006 e 2009. O Grêmio, em 2008 e 2013, este último o único ano, desde 2003, em que clubes do Eixo Rio-São Paulo ficaram de fora das duas primeiras posições do Brasileirão. Nos títulos cruzeirenses de 2003 e 2014, os vices foram Santos e São Paulo, respectivamente.

Comparação

Só como comparação, considerando-se a partir de 1971 e pegando as 16 edições seguintes, somando 17 competições, temos um placar muito mais apertado a favor do Eixo Rio-São Paulo, que é de 10 a 7.

Além do Atlético, campeão em 1971, tivemos o Internacional tricampeão, em 1975, 1976 e 1979. Além deles, levantaram a taça Grêmio (1981), Coritiba (1985) e Sport (1987).

Foram cinco títulos paulistas, com Palmeiras (1972 e 19730, São Paulo (1977 e 1986) e Guarani (1988), e cinco cariocas, com as taças de Vasco (1974), Flamengo (1980, 1982 e 1983) e Fluminense (1984).

Rodada

A batalha pela taça será retomada nesta sexta-feira, com o Palmeiras voltando a campo, três dias após a classificação para a final da Copa Libertadores, em cima do River Plate, da Argentina, para fazer um confronto direto entre candidatos ao título contra o Grêmio, às 21h30, no Allianz Parque, na abertura da 30ª rodada.

O atleticano estará triplamente ligado nesta partida. Além de palmeirenses e gremistas serem integrantes do G-6, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem, o Galo pode perder uma posição nesta noite.

O Grêmio é o quinto colocado, com 49 pontos, apenas um a menos que o Atlético, que será ultrapassado pelo tricolor gaúcho se ele vencer no Allianz Parque.

Há ainda outro ponto a ser destacado. Depois de receber o Atlético-GO, no próximo domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 30ª rodada, o Galo terá pela frente, na próxima quarta-feira, justamente o Grêmio.

O confronto direto entre eles, pela 31ª rodada, será na Arena do Grêmio, às 19h15.