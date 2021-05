Dono da melhor campanha após cinco rodadas e com a primeira colocação do Grupo H assegurada, o Atlético já fez a sua parte, assim como Palmeiras (Grupo A), São Paulo (Grupo E) e Flamengo (Grupo G), que também já estão garantidos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mas Internacional (Grupo B), Santos (Grupo C) e Fluminense (Grupo D) ainda não se garantiram em suas respectivas chaves, e o futebol brasileiro corre o sério risco de não conseguir ter todos os seus clubes no primeiro mata-mata da competição internacional.

Nas últimas cinco edições do torneio, pelo menos um brasileiro sempre caiu na fase de grupos. Essa maré ruim começa com o Palmeiras (2016), e seguiu com Flamengo e Chapecoense (2017), Vasco (2018), Atlético (2019) e São Paulo (2020).

O Atlético garantiu o primeiro lugar do Grupo H e da fase classificatória da Copa Libertadores vencendo o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira, em Assunção

A última vez que o Brasil teve todos os seus clubes passando pela fase de grupos foi em 2015, quando Atlético, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Internacional avançaram.

Situações

Dos três brasileiros que ainda não se garantiram nas oitavas de final, a situação mais tranquila é do Internacional. Com um empate diante do Always Ready, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, o Colorado se classifica.

Vencendo, dificilmente deixará de manter a primeira posição da chave, por causa do saldo de gols muito superior ao do The Strongest, da Bolívia (7 a 1).

O Fluminense, vice-líder do Grupo D, só depende dele até para recuperar a liderança da chave, mas a tarefa é ingrata: precisa vencer o River Plate, da Argentina, na próxima terça-feira, às 19h15, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Até com um empate o tricolor carioca corre risco de eliminação, pois passaria a depender do resultado do confronto colombiano entre Santa Fe e Junior Barranquilla, em Bogotá.

Isso porque marcando um ponto na capital argentina, caso o Junior vença, o Fluminense empata com o time de Barranquillla e a vaga seria decidida no saldo de gols. Hoje, a vantagem tricolor é mínima (1 a 0).

Tarefa difícil

Se a situação do time das Laranjeiras é complicada, a do Santos é dramática. O Peixe é terceiro colocado no Grupo C e não depende apenas do seu resultado para chegar às oitavas de final da Libertadores.

Na próxima quarta-feira, além de vencer o líder e já classificado Barcelona, do Equador, em Guaiaquil, às 21h (de Brasília), ainda dependerá de pelo menos um empate do Boca Juniors, da Argentina, que no mesmo horário recebe, em La Bombonera, em Buenos Aires, o The Strongest, da Bolívia, que é lanterna da chave, mas precisa vencer para ter chance de classificação.