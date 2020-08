Único represente de Minas Gerais na Série A deste ano, o Atlético inicia neste domingo, diante do Flamengo, às 16h, no Maracanã, a caminhada para tentar evitar o cinquentenário sem conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro, objeto do desejo maior dos alvinegros neste momento.

Com uma única taça no torneio, erguida em 1971, justamente no Maracanã, o Galo entra forte na disputa em 2020. A maior aposta é o treinador argentino Jorge Sampaoli, sonho de consumo de todos os grandes clubes brasileiros e credenciado por grandes trabalhos recentes.

Para ele alcançar sucesso mais uma vez, ganhou quase um time inteiro de reforços, com parceiros do clubes gastando mais de R$ 100 milhões na contratação de jogadores.

Invicto com Jorge Sampaoli, pois em cinco jogos, todos pelo Estadual, foram quatro vitórias e um empate , o Galo tem missão complicada logo no primeiro desafio. O Flamengo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, é favorito absoluto para a conquista da Série A, aparecendo como maior obstáculo ao desejo alvinegro de evitar o cinquentenário sem a taça do Brasileirão.

O rubro-negro, que já teve Sampaoli na mira, terá neste domingo a estreia do técnico Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, que chega para substituir Jorge Jesus, que foi para o Benfica, de Portugal.

Projeções

“Teremos que crescer muito para esta competição (Campeonato Brasileiro), pois temos uma equipe jovem, que terá que assimilar o peso do torneio que vem agora. Temos que alcançar a maturidade que a equipe ainda não alcançou, a curto prazo”, disse Sampaoli após a vitória por 3 a 0 sobre o América, na última quarta-feira.

“Como digo, acho um torneio muito difícil, que conheço desde o ano passado. Temos que estar atentos a cada jogo. No domingo, jogaremos com um rival que, no ano passado, ganhou tudo. É um torneio muito mais complicado para nós. Com a equipe jovem que temos hoje, vamos ter que nos organizar rapidamente”, finalizou.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Diego Alves, Rafinha (João Lucas), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Domènec Torrent

ATLÉTICO

Rafael; Mariano, Junior Alonso, Réver, Guilherme Arana; Alan Franco (Jair), Allan, Nathan; Keno, Savarino e Marrony. Técnico Jorge Sampaoli

DATA: 9 de agosto

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere