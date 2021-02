Com a definição de todos os representantes do futebol brasileiro na Copa Libertadores 2021, o ranking de participações considerando-se as últimas dez edições do torneio mostra que apenas o Grêmio participou mais da competição a partir de 2012 que o Atlético, segundo colocado neste ranking ao lado de Palmeiras e Flamengo.

Isso escancara o principal momento internacional da história atleticana, já que de 1960 a 2011, o clube participou da competição apenas quatro vezes (1972, 1978, 1981 e 2000), isso em 52 edições.

O Brasil conquistou seis dos últimos dez títulos da Copa Libertadores. Uma das taças foi erguida pelo Atlético, em 2013, primeiro dos sete anos de participação do clube na competição nas últimas dez edições

O futebol brasileiro domina a Copa Libertadores no passado recente da competição. Na lista dos últimos dez campeões, e aí a conta começa em 2011, são seis taças, conquistadas por Santos (2011), Corinthians (2012), Atlético (2013), Grêmio (2017), Flamengo (2019) e Palmeiras (2020). Os argentinos venceram três vezes, com San Lorendo (2014) e River Plate (2015 e 2018) e os colombianos uma, com o Atlético Nacional (2016).

Entre os clubes brasileiros que integram a lista dos últimos dez campeões, apenas o Corinthians estará de fora da edição 2021.

Desafio

No caso específico do Atlético, o grande desafio é repetir a campanha de 2013, quando teve início a principal fase da história do clube na Copa Libertadores, que teve como marca a conquista do título.

Foram cinco participações consecutivas no torneio, até a edição de 2017, mas o máximo alcançado pelo Galo foram as quartas de final, em 2016, sob o comando do uruguaio Diego Aguirre.

Após ficar de fora da principal competições de clubes da América em 2018, o Atlético voltou em 2019, mas disputando as duas fases preliminares. Garantiu presença na fase de grupos, mas foi eliminado na sua chave. Em 2020, o clube esteve ausente do torneio.

Os clubes com pelo menos 5 participações nas últimas 10 edições