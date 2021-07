Após mais de um ano longe do time nos estádios e, eventualmente, no centro de treinamentos, o torcedor atleticano poderá interagir com seus ídolos de uma maneira diferente. O Atlético lançou, nesta quarta-feira (7), uma ferramenta de realidade aumentada. Com ela, o torcedor poderá gravar vídeos e tirar fotos com alguns jogadores do elenco.

De acordo com o clube, tudo será feito de maneira digital pelo aplicativo do Atlético, na função 'Galo AR', disponível para Android e IOS.

Em um primeiro momento, seis jogadores do elenco estão disponíveis na ferramenta: Hulk, Nacho, Arana, Zaracho, Júnior Alonso e Jair.