Sete derrotas e uma vitória nos últimos oito jogos pelo Brasileiro. Um futebol pouco inspirado e a instabilidade defensiva traduzida em gols sofridos nos últimos 13 jogos. O cenário atleticano na competição é bem diferente do mostrado no primeiro semestre, quando a equipe alvinegra se manteve na zona de classificação à Copa Libertadores.

Se esse ainda é o objetivo, está bem mais distante atualmente, com a décima posição, a sete pontos do Bahia, sexto colocado. E passa obrigatoriamente por bons resultados na sequência ingrata que começa neste domingo, às 16h, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Em seguida, será a vez do líder Flamengo, no Maracanã, e do Grêmio, no Independência.

Em meio às contusões (Chará e Jair) e com pouco tempo de preparação, Rodrigo Santana sabe que os três jogos serão um divisor de águas, para o bem ou para o mal. Pontuar e retomar posições na classificação trarão o oxigênio de que o grupo precisa para recuperar a tranquilidade no trabalho. Tropeços em seguida, por sua vez, dificilmente segurarão o treinador no cargo, apesar do respaldo da diretoria.

Para encarar o Verdão, Santana deixou claro que adotará uma postura mais cautelosa, com mudanças táticas. Que podem passar inclusive por um esquema com três zagueiros, testada no treino da sexta-feira. Mais uma tentativa de aumentar a segurança da defesa, especialmente diante do segundo melhor ataque da competição.

“É muito difícil manter o nível com as mexidas constantes, quem entra também está curto de treino e de jogos-treino, mas chegou uma hora em que não dá para errar mais”, destaca o técnico.

Cargo

Que se mostra tranquilo quanto à continuidade no cargo, embora consciente de que precisa justificar a confiança depositada pelo presidente Sérgio Sette Câmara.

“Sempre deixo a diretoria à vontade para tomar a decisão que quiser. Preciso fazer valer essa confiança que o presidente me dá, estudando mais o adversário e conscientizando o grupo”.

