O Atlético já pensa em outro treinador caso Jorge Sampaoli não permaneça no clube. Segundo apurou a reportagem, Tiago Nunes, que atualmente negocia com o Santos, Cuca e Renato Gaúcho são nomes que constam na pauta do Galo, se não houver um acordo com o argentino.

Segundo informações de bastidores, a cúpula atleticana não recebeu proposta do Olympique de Marselha, nem de outro clube, para tentar tirar Sampaoli de Minas. No entanto, o interesse da agremiação francesa pelo treinador existe.

Situação

O Atlético entregou uma proposta a Sampaoli para renovação do vínculo – que seria prorrogado até o fim de 2022. Porém, o treinador impôs uma condição: o acréscimo de mais duas pessoas em sua comissão, o que, consequentemente, aumentaria o valor recebido pelo corpo técnico atual.

O Galo, por sua vez, não aceitou essa exigência. Isso quer dizer que o futuro aponta para uma não renovação de Sampaoli com o Atlético. Mas tudo pode mudar nos próximos dias. A ver!