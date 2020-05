O Atlético pode oficializar a contratação de um reforço já no início desta semana. Procurado antes mesmo da pandemia para vestir a camisa alvinegra, o volante Léo Sena, atualmente no Goiás, tem chances de desembarcar em solo mineiro nos próximos dias, para assinar com o novo clube.



A informação recebida pelo Hoje em Dia é de que até o meio da próxima semana o atleta de 24 anos deve chegar a Belo Horizonte. Na segunda-feira (1), está marcada a reapresentação do elenco Esmeraldino, comandado por Ney Franco.

De acordo com notícia trazida anteriormente pelo Portal Uol, o Atlético teria oferecido R$ 4 milhões por 80% do jogador. Contudo, o Goiás teria pedido R$ 1 milhão a mais, para vendê-lo na totalidade. Apesar disso, ao que tudo indica, as duas equipes chegaram a um acordo e, segundo a mesma fonte, restariam pequenas pendências relacionadas às garantias de pagamento das parcelas.



Antes do Galo, Vasco e Palmeiras tentaram a contratação do atleta. Contudo, a investida de Mattos e companhia parece ter balançado mais a direção do clube goiano. Sena tem contrato até dezembro e, saindo agora, poderá render um bom dinheiro aos confres; principalmente neste momento de pandemia do novo coronavírus.



Com as lesões de Blanco e Jair, a necessidade de reforçar o setor foi aumentada.



Como a diretoria atleticana não fala sobre este tipo de assunto, antes da batida do martelo, resta esperar pela chegada (ou não) do volante em BH, na data informada por uma fonte à reportagem. A ver.