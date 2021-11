Comedidos no discurso – a arrogância passa longe dos lados da Cidade do Galo – e donos de uma campanha digna de um campeão – na prática, o título está perto, mais ainda não foi garantido –, os vingadores de Cuca entram em campo neste sábado (20), às 19h, no Mineirão, contra o Juventude, para dar mais um passo importante rumo à taça da Série A. E, quem sabe, subir mais um degrau na luta para igualar, daqui a seis rodadas, um feito que só o Flamengo de 2019 conseguiu.

Considerando a Era dos Pontos do Brasileiro com 20 clubes, iniciada em 2006, o campeão com mais vitórias conquistadas em uma única edição foi o Rubro-Negro de dois anos atrás. Comandado pelo português Jorge Jesus, aquele time atingiu a incrível marca de 28 triunfos em 38 rodadas, algo que o Atlético 2021 também poderá obter neste campeonato, caso ganhe os desafios que lhe restam.

Com 22 vitórias em 32 partidas realizadas, o Galo ainda terá pela frente, após o confronto com o Juventude, o Palmeiras (23/11, fora), o Fluminense (28/11, casa), o Bahia (2/12, fora), o Bragantino (5/12, casa) e o Grêmio (9/12, fora).

Marca

Em número de vitórias, o Atlético da atual edição já superou seis campeões do Brasileiro desde 2006 – o São Paulo de 2008 (21 gols), o Flamengo de 2009 (19) e o de 2020 (21), o Fluminense de 2010 (20), o Corinthians de 2011 (21) e o de 2017 (21) – e igualou dois – o São Paulo de 2006 e o Fluminense de 2012, cada um com 22 triunfos.

Se derrotar o Juventude, o Galo alcança 23 vitórias, assim como o fizeram os campeões de 2007 (São Paulo), 2013 (Cruzeiro) e 2018 (Palmeiras). E, naturalmente, ficará ainda mais perto do bicampeonato Brasileiro, que é, obviamente, sua principal meta.

Número de vitórias dos campeões da Série A de 2006

2006

São Paulo: 22

2007

São Paulo: 23

2008

São Paulo: 21

2009

Flamengo: 19

2010

Fluminense: 20

2011

Corinthians: 21

2012

Fluminense: 22

2013

Cruzeiro: 23

2014

Cruzeiro: 24

2015

Corinthians: 24

2016

Palmeiras: 24

2017

Corinthians: 21

2018

Palmeiras: 23

2019

Flamengo: 28

2020

Flamengo: 21



FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X JUVENTUDE

ATLÉTICO

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Réver e Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Keno, Hulk e Diego Costa

Técnico: Cuca

JUVENTUDE

Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno

Técnico: Jair Ventura

DATA: 20 de novembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, todos paulistas

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere