Atualmente na terceira colocação da Série A 2020, o que lhe assegura vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2021, o que é garantido até o quarto colocado, o Atlético tem como objetivo nas duas rodadas que restam do Brasileirão, onde não briga mais pelo título, se manter no G-4.

Como a principal competição nacional tem parte da sua cota de televisão dividida pelos clubes de acordo com a posição final que eles ocupam, a diferença entre o segundo lugar, máximo que o Galo pode alcançar, e o sexto, o mínimo, o valor é praticamente o que será pago ao Palmeiras pela compra de 50% dos direitos econômicos do meia Hyoran.

Diferença de valor recebido entre o segundo e o sexto colocados da Série A é quase o valor que o Atlético pagará ao Palmeiras por 50% dos direitos econômicos do meia Hyoran

O vice-campeão da Série A 2020 receberá R$ 31,3 milhões. O sexto colocado, R$ 24,7 milhões. A diferença de R$ 6,6 milhões é quase 90% dos R$ 7,5 milhões que o Atlético pagará ao alviverde paulista pelo jogador.

Mas o G-4 vale muito mais para os cofres atleticanos. Ficando no quinto ou sexto lugares, o clube terá de disputar a segunda e a terceira fases da Copa Libertadores. Na primeira, recebendo US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões), e na segunda US$ 550 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Os valores do G-6 da Série A

POS. VALOR 1º R$ 33 milhões 2º R$ 31,3 milhões 3º R$ 29,7 milhões 4º R$ 28 milhões 5º R$ 26,4 milhões 6º R$ 24,7 milhões

O problema é que não sendo pelo menos quarto colocado do Brasileirão, o Atlético já entraria na disputa por uma vaga na fase de grupos em 10 de março, apenas 15 dias após o término do Campeonato Brasileiro, que tem a última rodada em 25 de fevereiro.

Na fase de grupos, o clube recebe US$ 1 milhão em cada uma das três partidas como mandante, totalizando US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões).

Contas

De maneira simples, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores é conquistada com vitórias sobre o Sport, no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, em Recife, e Palmeiras, dia 25, no Mineirão.

O Fluminense, quinto colocado, é o parâmetro para esta conta. O tricolor carioca tem dois pontos, uma vitória cinco gols a menos no saldo e sete nos gols marcados.

Assim, se marcar quatro pontos diante de Sport e Palmeiras, o Galo só pode ser superado pelos cariocas caso eles marquem seis, contra Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, e Fortaleza, dia 25, no Maracanã. E ainda tirem a diferença no saldo de gols.

O outro concorrente de Atlético e Fluminense à vaga direta na fase de grupos da Libertadores é o São Paulo, quarto colocado com os mesmos 62 pontos da equipe de Sampaoli, mas com um jogo a menos, contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Morumbi.

Neste confronto, até com um empate o tricolor paulista toma a terceira posição do Galo. Vencendo, abre três pontos de vantagem. Na reta final, os são-paulinos encaram o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), no Engenhão, no Rio de Janeiro, e dia 25 recebem o Flamengo no Morumbi.

2º ao 6º

Na briga pelas cotas destinadas do segundo ao sexto colocados, o vice-líder Flamengo e o Palmeiras, campeão da Libertadores 2020, entram na disputa.

Para o Galo ser vice, além de marcar os seis pontos, e o Flamengo perder seus dois jogos finais, é necessário que o São Paulo marque, no máximo, seis pontos nos três jogos que ainda disputa.

O Palmeiras, que tem seis pontos e dois jogos a menos que o Atlético, é o adversário da última rodada e se for superado no Mineirão, na última rodada, não tem como terminar à frente do time de Jorge Sampaoli.

São duas as brigas atleticanas nesta reta final de Brasileirão. E depois da decepção da perda de chance de briga pelo título, conseguindo pelo menos o vice-campeonato, garantiria quase R$ 50 milhões nos cofres, somando os R$ 31,3 milhões que o segundo da Série A recebe com os cerca de R$ 16 milhões de cota na fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

A classificação da Série A