A vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, no último sábado (20), em São João del-Rei, colocou o Athletic na vice-liderança do Campeonato Mineiro pelo menos até este domingo, quando ele pode perder até duas posições, pois pode ser superado por América ou Cruzeiro e pela Caldense. O que não foi alterado pela entrada da ex-equipe de Loco Abreu no G-4 é o fato de que o Atlético tem mais gols marcados no Módulo I 2021 que a somatória dos outros três integrantes do grupo.

A força ofensiva alvinegra é tão impressionante, que 30% dos gols do torneio foram marcados pela equipe, que tem 15 das 50 bolas nas redes. Com os 3 a 0 sobre o Coimbra, na última sexta-feira (19), no Mineirão, o Galo alcançou a média de três tentos por partida.

O Atlético tem ainda o artilheiro do Campeonato Mineiro, o atacante Marrony, que já marcou três gols

Somando os cinco gols do vice-líder Athletic, dono do segundo melhor ataque da competição ao lado do Pouso Alegre, com os quatro do terceiro colocado América, e os três da Caldense, que ocupa a quarta posição, chega-se a 12 bolas nas redes.

Isso num universo de 11 partidas, pois o Coelho já jogou contra os dois times do interior que integram o G-4.

Artilharia

A força ofensiva atleticana é tão significativa neste início de Campeonato Mineiro, que o atacante Marrony, artilheiro da competição até agora, marcou o mesmo número ou mais gols que metade dos 12 participantes.

Com suas três bolas na rede, Marrony tem os mesmos três gols de Caldense, Tombense e Boa Esporte, e mais tentos que Patrocinense, URT e Coimbra.

Na briga pela artilharia do Módulo I, sete jogadores já somam dois gols. Nesta lista estão o zagueiro Igor Rabello e o atacante Diego Tardelli, também do Atlético.