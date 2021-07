O Atlético recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, pela nona rodada da Série A, tentando evitar a quadra sem vitória na competição, situação vivida no Brasileirão do ano passado e que foi um marco na campanha do Galo na competição, na época sob o comando do argentino Jorge Sampaoli.

O time de Cuca, que parecia ter superado as desconfianças do início do seu trabalho, volta a viver tempo de cobranças. E isso é fruto dos três jogos seguidos sem vencer na competição nacional, com apenas um ponto conquistado nos últimos nove.

Depois de ser eliminado com a Venezuela na primeira fase da Copa América, o atacante Savarino retorna ao time do Atlético na partida contra o Atlético-GO

Os resultados recentes são um empate com a Chapecoense (1 a 1), no Mineirão, em 21 de junho, e duas derrotas seguidas fora de casa, para Ceará (2 a 1), dia 24, no Castelão, e para o Santos (2 a 0), no último domingo (27), na Vila Belmiro.

Esta sequência fez com que o Atlético, que após vencer Sport, São Paulo e Internacional, de forma seguida, deixasse de buscar a liderança e tente agora voltar ao G-6, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem, sendo que os quatro primeiros colocados vão diretamente à fase de grupos.

Passado

Na edição de 2020 do Brasileirão, uma quadra sem vitória significou marco negativo na trajetória atleticana na competição. A sequência, que teve empates com Fluminense (1 a 1) e Sport (0 a 0), no Mineirão, e derrotas para Bahia (3 a 1) e Palmeiras (3 a 0), como visitante, vivida nas quatro rodadas finais do turno, não só custou a liderança, como o título, pois a partir de então a queda foi evidente.

Antes do empate com o Fluminense, no Mineirão, em 14 de outubro de 2020, que custou os primeiros pontos perdidos como mandante pelo Galo no torneio, eram 14 partidas com dez vitórias e quatro derrotas. O aproveitamento era de 71,42%. Se mantido nas 38 rodadas, o Atlético alcançaria os 81 pontos. O último campeão brasileiro, o Flamengo, marcou 71.

O time de Jorge Sampaoli, que foi terceiro colocado, somou 68 pontos, isso porque nos 24 jogos a partir do empate com o tricolor carioca no Gigante da Pampulha, teve uma queda significativa de rendimento.

O aproveitamento foi de 52,77%, com o time vencendo os mesmos dez jogos, empatando oito e perdendo seis.

A experiência vivida há nove meses pelo Atlético, no Brasileirão de 2020, faz com que a partida desta quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Mineirão, ganhe importância, pois tudo o que o Galo não quer é um filme repetido nesta edição da Série A.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Mariano (Gabriel); Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Zaracho);

Savarino, Hulk e Keno. Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca

DATA: 1º de julho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Ines Back e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere