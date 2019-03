O Atlético faz nesta quarta-feira (6), às 19h15, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no Mineirão, a sua 28ª partida pela fase de grupos da Copa Libertadores, que ele disputou pela primeira vez em 1972, como campeão brasileiro do ano anterior.

No meio da polêmica Mineirão ou Independência, uma marca da história recente atleticana, o Galo passa a ter nesta quarta-feira o mesmo número de jogos em cada estádio, considerando-se apenas partidas pela fase de grupos da Libertadores.

E o time do técnico Levir Culpi entra em campo diante dos paraguaios querendo muito mais do que simplesmente manter a invencibilidade que carrega no Gigante da Pampulha em jogos pela fase de grupos da competição.

Isso porque nos 13 confrontos anteriores, são sete vitórias e seis empates, sendo que duas dessas igualdades foram diante do Cerro Porteño, nas edições de 1972, por 1 a 1, e 1981, por 2 a 2.

Neste confronto de 1981, se o Atlético tivesse vencido o Cerro Porteño, não terminaria o Grupo 3 empatado com o Flamengo e a partida de desempate disputada no Serra Dourada não seria necessária.

É fundamental para o Atlético iniciar sua caminhada no Grupo E vencendo, pois apesar de ser apontado como o time mais forte da chave, não podem ser desprezadas as tradições do Nacional, do Uruguai, e a experiência do Cerro Porteño, que disputa a Libertadores, que nunca conquistou, pela 40ª vez.

HORTO

No Independência, o Atlético sofreu sua única derrota como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores, que o clube disputa pela décima vez nesta temporada. Foi por 1 a 0, para o Atlas, do México, na edição de 2015, a única em que o Galo não foi o primeiro colocado da sua chave após as seis rodadas.

O treinador alvinegro na Libertadores de 2015 era exatamente Levir Culpi, que tinha classificado o Galo para a principal competição sul-americana de clubes com o título da Copa do Brasil, numa decisão com o Cruzeiro, na temporada anterior.

Apesar da derrota para o mexicano Atlas, a comparação do Independência com o Mineirão é desigual, quando se trata de fase de grupos.

Isso porque nos outros 13 jogos no Gigante do Horto, sempre a partir de 2013, foram 12 vitórias atleticanas e um empate, com o Nacional, do Paraguai, na edição de 2014.

RECORDE

Na partida desta quarta-feira, Levir Culpi, único a comandar o Atlético em mais de uma edição de Copa Libertadores, empata com Cuca como o treinador que mais dirigiu o time na competição, com 14 jogos, cada. Na próxima terça-feira (12), diante do Nacional, do Uruguai, em Montevidéu, ele se tornará o recordista.