De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético é o time da Série A do Campeonato Brasileiro com maiores chances de disputar a Libertadores de 2021 por meio da competição mais importante do país.

Líder da atual edição, o Galo tem 42 pontos e ocupa a liderança da Primeira Divisão. De acordo com os matemáticos, hoje, a possibilidade de figurar no torneio intercontinental é de 92,7%. O São Paulo tem 91,2% e o Flamengo 84,7%. Os demais têm de 66,7% para baixo.

Uma outra excelente notícia é que, nem com uma tragédia dentro das quatro linhas, o Galo deixará de ser integrante da elite no próximo ano. O risco de rebaixamento é zero.