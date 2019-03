O Atlético não encontrou facilidade contra o Boa Esporte no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Mineiro neste sábado (30), em Varginha. Além de enfrentar uma equipe determinada a não perder em casa, esbarrou na estreia do árbitro de vídeo (VAR), que anulou dois gols do Galo ainda no primeiro tempo e foi determinante na expulsão de Zé Welison.

O Boa começou a partida com uma postura ofensiva, surpreendendo o Atlético principalmente pelo lado esquerdo do time alvinegro, considerado o calcanhar de Aquiles da equipe. A equipe do Sul de Minas deu o primeiro chute ao gol com apenas 30 segundos de jogo. Aos sete minutos, Cazares tentou surpreender o goleiro Renan Rocha, mas chutou para fora.

Sem se intimidar, o Boa realizou um contra-ataque rápido aos 12 minutos, mas Claudeci chutou acima da trave, perdendo a oportunidade de abrir o placar no Melão. Novamente a jogada foi feita pelo lado esquerdo do campo atleticano.

A equipe alvinegra teve em Cazares a principal peça para chegar ao gol adversário. Aos 16 minutos, chutou para fora e, aos 22, teve um chute forte parado por Renan Rocha.

E foi em uma das principais jogadas do Atlético no primeiro tempo, com a participação de Ricardo Oliveira e Bolt, que o VAR entrou em ação. Aos 26 minutos, o Bom Pastor chutou para marcar, mas Renan Rocha rebateu a bola, que caiu nos pés de Bolt para mandar para dentro do gol. No entanto, os jogadores do Boa reclamaram de impedimento e o VAR foi acionado. E o veredicto foi pela marcação do impedimento e anulação do gol.

Sete minutos depois, o VAR entrou em campo novamente, para analisar a posição de Bolt em jogada que resultou no gol de Luan. Mais uma vez, impedimento confirmado e tento anulado.

O jogo continuou com Luan e Cazares protagonizando as jogadas de ataque e Renan Rocha tendo grandes atuações, o que garantiu o placar de 0 a 0 na etapa inicial.

Segundo tempo

O Galo voltou com alteração para o segundo tempo, com Elias no lugar de Jair, que foi amarelado na fase inicial e está fora do jogo de volta em BH. E novamente o VAR ganhou destaque na partida. Aos 16 minutos, Zé Welison foi expulso por uma falta cometida no meio-campo Claudeci. O árbitro Rafael Traci recorreu às imagens no monitor na beira do gramado e conclui que o jogador alvinegro teve uma entrada violenta no camisa 8 da Coruja.

Com 10 em campo, o técnico Levir Culpi optou por uma mudança no desenho da equipe. Aos 19 minutos, tirou Ricardo Oliveira e colocou o volante Lucas Cândido. Com a alteração do time da capital, o técnico cesinha trocou Jayme por Denis. Pouco depois, o Atlético perdeu o outro atacante. Bolt, cansado, pediu para sair e foi substituído por Geuvânio, que estreou no time. O Boa, no entanto, não conseguiu explorar essa deficiência do Atlético e deixou a vitória escapar, apesar de uma forte pressão nos minutos finais da partida.

Com um homem a menos, o zero a zero acabou sendo um bom resultado para o Atlético, já que o time tem a vantagem de jogar por dois empates, em função da melhor campanha na primeira fase do torneio. A próxima partida será no domingo, 7 de abril, no Mineirão.

BOA

Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Fernando Fonseca, Ferreira e Tsunami; César Sampaio, Claudeci (Edenilson) e Gabriel

Vieira (Alan); Jayme (Denis), Kaio Christian e Gustavo Henrique

Técnico: Cesinha

ATLÉTICO

Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair (Elias); Luan, Cazares e Maicon Bolt (Geuvânio);

Ricardo Oliveira (Lucas Cândido)

Técnico: Levir Culpi



CARTÃO AMARELO

Jair, 24 minutos do primeiro tempo

PÚBLICO: 6.040 pagantes

RENDA: R$ 253.440,00



CARTÃO VERMELHO

Zé Welison, aos 16 minutos do segundo tempo