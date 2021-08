Neste domingo (8), às 16h, o Atlético vai enfrentar o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando fazer valer sua condição de visitante indigesto, aumentar um tabu e findar uma escrita, tudo de uma vez.

Com 16 pontos na competição e tendo iniciado a jornada em 13° lugar, o time de Caxias do Sul vem obtendo resultados positivos em sua casa, tanto que acumula uma invencibilidade como mandante há cinco partidas.

Depois de duas goleadas sofridas no Alfredo Jaconi, para Athletico-PR e Palmeiras, ambas por 3 a 0, o Juventude não mais foi batido ali: superou Sport (1 x 0), Flamengo (1 x 0), Grêmio (2 x 0) e Chapecoense (1 x 0) e empatou com o Atlético-GO (1 x 1).

Com moral

Por sua vez, o Atlético também ostenta uma ótima sequência. O Alvinegro está invicto há sete duelos no Campeonato Brasileiro. E melhor: com 100% de aproveitamento nesse período em questão.

O Galo vem de triunfos para cima de Atlético-GO (4 x 1), Cuiabá (1 x 0), Flamengo (2 x 1), América (1 x 0), Corinthians (2 x 1), Bahia (3 x 0) e Athletico-PR (2 x 0), resultados que o colocaram a um ponto do líder Palmeiras. O Porco soma 32 pontos, um mais que os comandados de Cuca.

Além disso, o Atlético é dono do segundo melhor desempenho como visitante no campeonato, até agora, com 71,43%. Em sete jogos disputados fora de casa, o Alvinegro soma cinco triunfos e duas derrotas. Somente o Bragantino possui um rendimento superior, com 76,19% (cinco vitórias, um empate e um revés).

Escalações

Os dois times terão mudanças em relação a seus jogos anteriores. Cuca deverá mandar a campo uma escalação alternativa, com vários reservas, já que a prioridade é o confronto com o River Plate, na quarta-feira (11), às 21h30, no Monumental de Nuñes, pelas quartas de final da Libertadores.

Por sua vez, o Juventude terá desfalques, como o zagueiro Vitor Mendes, o volante Guilherme Castilho e o meia Bruninho, por razões contratuais, e ainda as ausências em função da Covid-19, casos do lateral William Matheus, dos volantes Élton e Jadson e do meia Wagner.