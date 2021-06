O elenco do Atlético vem dando mostras de fragilidade no Campeonato Brasileiro por diversos motivos, que vão desde o desequilíbrio de qualidade entre os setores do time, passando por erros individuais e coletivos nas partidas, até a falta de poder de reação. Um cenário configurado em seus três últimos duelos na competição, representando um tabu de vitórias e o pior momento da equipe até agora na temporada.

Esta é a primeira vez que o Galo passa três jogos consecutivos sem ganhar (empate com a Chapecoense e derrotas para Ceará e Santos) em 2021, considerando confrontos do Mineiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e da atual edição do Brasileirão. Na verdade, o Alvinegro não havia ficado sequer dois embates seguidos sem vencer, anteriormente.

Além disso, os três resultados mais recentes culminaram em outra situação negativa: é o pior início de campanha do Atlético na Série A desde 2017.

Contabilizado as sete primeiras partidas do Galo em Brasileiros, o time comandado por Cuca soma dez pontos (três vitórias, um empate e três reveses). Desempenho este inferior ao alcançado pelo Alvinegro no mesmo período em questão nas edições 2020 (15 pontos), 2019 (15) e 2018 (13).

O rendimento é inferior ao de 2017, quando obteve somente seis pontos nos sete desafios iniciais daquele Brasileirão.

Contra o Atlético-GO, na quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, o Atlético vai tentar dar fim ao jejum de triunfos, melhorar um pouco sua situação na tabela da Série A – atualmente é o oitavo colocado – e, quem sabe, iniciar uma volta por cima no torneio.