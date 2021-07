Embalado pela sequência de seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e pela vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Galo encara o Bahia, às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final do torneio.

Esta será a sétima vez que o Alvinegro terá pela frente uma equipe baiana na principal competição mata-mata do país. Nos encontros anteriores, o clube mineiro levou a melhor em quatro oportunidades e foi eliminado duas vezes.

Diante do rival desta quarta, foram duas disputas. A primeira, em 1999, quando houve empate em 1 a 1, na Fonte Nova, e vitória do Tricolor de Aço por 1 a 0, no Gigante da Pampulha, pela segunda fase.

Três anos depois, o Galo deu o troco. Na ida, triunfo por 3 a 2 no Mineirão. Na volta, derrota por 4 a 3, em um jogo eletrizante, em Salvador, com o Alvinegro conseguindo a classificação para a semifinal no critério gols fora de casa, abolido do torneio desde 2018.

Ao todo, o Atlético disputou 11 jogos contra times da Boa Terra pela Copa do Brasil, vencendo cinco, empatando dois e perdendo quatro. Foram 23 gols marcos e 19 sofridos.

Diante do Colo Colo, em 2007, na primeira fase, uma vitória por 3 a 1 fora de casa garantiu a vaga ao Galo, sem a necessidade da segunda partida, conforme previa o regulamento da época.

Confira a lista completa dos jogos do Atlético contra times baianos pela Copa do Brasil:

4/4/1995 – Vitória 2 x 3 Atlético – Oitavas de final

25/4/1995 – Atlético 1 x 1 Vitória – Oitavas de final

24/3/1999 – Bahia 1 x 1 Atlético – Segunda fase

1/04/1999 -Atlético 0 x 1 Bahia – Segunda fase

10/4/2002 – Atlético 2 x 1 Bahia – Quartas de final

17/4/2002 – Bahia 4 x 3 Atlético * – Quartas de final

18/2/2004 – Catuense 4 x 2 Atlético – Primeira fase

03/3/2004 – Atlético 5 x 1 Catuense – Primeira fase

14/2/2007 – Colo Colo 1 x 3 Atlético – Primeira fase

29/4/2009 – Vitória 3 x 0 Atlético – Oitavas de final

6/5/2009 – Atlético 3 x 0 Vitória (4 x 5 pênaltis) – Oitavas de final

* Atlético avançou pelo critério de gols marcados fora de casa