O duelo entre Atlético e Atlético-PR, marcado para o dia 24 de novembro, às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi transferido do Independência para o Mineirão.

A mudança partiu da diretoria Alvinegra, e foi protocolada em um ofício emitido pela CBF, que oficializou a alteração do local do confronto.

Com essa modificação, o jogo contra o time paranaense via ser o segundo consecutivo do Galo no Gigante da Pampulha.

No dia 6 de novembro, o Atlético venceu o Goiás por 2 a 0, no Mineirão, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, os mandatários alvinegros justificaram a mudança alegando que queriam criar um clima diferente para os jogos do Galo como mandante, tendo em vista que a equipe vinha de atuações e resultados ruins nos últimos compromissos disputados no Independência.

Antes de pensar no confronto com o Furacão, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini volta o foco para o Fluminense, adversário deste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 33ª rodada do principal campeonato do país.