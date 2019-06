O Atlético foi o quarto clube no Brasil que mais cresceu em número de novos seguidores em suas redes sociais, segundo o Ibope Repucom. Agora, no Ranking digital dos clubes brasileiros de futebol, o Galo ocupa a sétima colocação, com 6.607.141 inscritos em suas plataformas digitais.

Somente em 2019, o alvinegro ganhou 580.000 novos seguidores, sendo que o Instagram foi a rede que mais ganhou inscritos, 76% do total.

O ranking divulgado nesta terça-feira (4) coloca o Atlético apenas atrás do Grêmio entre as equipes fora do eixo Rio-São Paulo. Maior rival do Galo, o Cruzeiro ocupa a nona colocação, com 6.554.559 inscritos.