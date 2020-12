Nessa quarta-feira (9), o zagueiro e capitão Réver havia dito que era preciso fazer o torcedor do Galo voltar a acreditar no título do Campeonato Brasileiro desta temporada, apesar de o alvinegro estar bem atrás do líder São Paulo em termos de pontuação. E muito deste resgate da confiança passa pelo jogo deste sábado (12), às 19h, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada.

Trata-se do último embate do Atlético antes da ‘decisão’ contra o tricolor paulista, marcada para a próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi.

O nível de dificuldade pode ser diferente, mas há pontos em comum nestes desafios: ambos são fora de casa e, mesmo que não definam o destino do time mineiro na competição, apontarão um caminho, de briga pelo troféu de campeão ou de lutar somente por uma vaga à Copa Libertadores.

Visitante

O Atlético vai para os confrontos com Atletico-PR e São Paulo ciente de que precisa demonstrar mais eficiência como visitante. Segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (Ufmg), o Galo detém apenas a décima melhor campanha como ‘forasteiro’, com aproveitamento de 39,39%. Foram quatro vitórias, um empate e seis derrotas longe do Mineirão.

No returno, porém, já houve uma melhora: triunfo sobre o Corinthians e empate com o Ceará (diante do Vozão, atuou com um atleta a menos durante parte do duelo). Porém, ainda não foi o bastante para encostar no São Paulo.

Discurso

Além de parte da torcida, membros da diretoria também não falam em “briga pelo título”, mas sim, de uma vaga na Libertadores, o que, na visão de Réver, é “pouco”.

“Dificilmente você entra numa competição almejando apenas classificações. Se o atleta não almejar o título é porque tem alguma coisa errada. No meu caso, seja qual for a competição, vou entrar para brigar pelo título. Senão, não faz sentido disputar. A gente entende alguns discursos, pois cada um pensa de uma maneira. Mas nós, dentro de campo, vamos estar sempre visando ao título, independentemente do que falam aí fora", comentou.