Considerando a grandeza dos clubes, o alto investimento, o fato de estarem entre os favoritos das competições que disputam e por terem sido campeões estaduais em 2021, Atlético e São Paulo protagonizarão um dos principais duelos da terceira rodada do Brasileirão – o clássico Palmeiras x Corinthians é outro que chama atenção.

E, para muitos, o tricolor vem sendo apontado como o adversário mais difícil do Galo até agora na temporada. O lateral-direito Mariano não discorda, embora faça uma ressalva com relação a essa afirmativa.

“Na questão de elenco, de jogadores, nessa ideia de clube e estrutura, (o São Paulo) é uma equipe que vamos enfrentar de igual para igual. Mas o futebol brasileiro mudou e muito. A Copa do Brasil nos deu exemplos de equipes chamadas de pequenas se classificando também. Não será um jogo fácil (no domingo, às 16h, no Mineirão), porém sabemos que a dificuldade será para nós e para o São Paulo também”, disse.

E o Galo segue se preparando para tentar neutralizar o ataque tricolor, que vem em boa fase na temporada.

“Para jogar no São Paulo, você tem que ser um bom jogador. Não é qualquer um que estaria nesse clube. Sabemos da força do São Paulo e de seu ataque. Atuando com três zagueiros, a força do ataque deles aumentou. Mas nosso time também está em uma evolução muito grande; os números e as classificações na Libertadores e na Copa do Brasil mostram isso”, afirmou Mariano.