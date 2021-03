Na próxima quinta-feira (25), o Atlético irá comemorar 113 anos de vida. E durante todo este período, a história do clube se mistura com a de milhões de torcedores. Nas décadas de 1970 e 80, por exemplo, vários deles tinham o Alvinegro como alicerce da infância. O preto, o branco, o rico e o pobre se misturavam e faziam épicas festas no Mineirão.

Nesta terça-feira (23), uma foto publicada no Twitter fez despertar a nostalgia em muitos. Na imagem, meninas e meninos posavam para mais um registro no Gigante da Pampulha, antes de a bola rolar para mais um show da equipe, dona da casa. A maioria deles, moradores do Aglomerado da Serra.

Com a ajuda dos internautas, o Hoje em Dia pôde identificar uma dessas pessoas. Heloísa Helena, hoje aos 65 anos, era uma das responsáveis por cuidar dos "mascotinhos", ao lado da prima Terezinha - que seguiu na função até o início da pandemia - e de 'Tia Célia'.

"Antes, só entravam em campo os filhos dos 'bacanas'. Mas isso mudou. Já colocamos mais de 500 crianças dentro de campo, num jogo. O gramado ficou abarrotado delas. Nessa foto têm muitos familiares e vizinhos e daquela época; muitos deles, conseguimos tirar do 'caminho errado' por causa do Atlético", conta Heloísa. Ela não se lembra o ano exato em que foi tirada esta fotografia.

"A minha mãe fazia a saia pregadinha das meninas. Tinha jogos que a saia era branca e em outros era preta. Um comerciante cedia ônibus para 45 crianças irem ao estádio. Depois passaram a ser dois ônibus. Outros os pais entregavam os filhos no setor 13. Fazíamos por amor. Fiquei por 16 anos, até o sétimo mês da minha gravidez", acrescenta. Larissa, a filha, hoje tem 27.

Ainda segundo a aposentada, aqueles eram tempos maravilhosos. Naquela época, inclusive, os mascotes puderam viajar o Estado e o Brasil, acompanhando o Galo. Nos polêmicos duelos contra o Flamengo, na década de 80, por exemplo, lá estavam eles. "Naquele jogo no Serra Dourada, quando entramos no estádio, o juiz já tinha expulsado todo mundo do Atlético", relembra Heloísa.

Assim que a pandemia acabar, ela tem um desejo: juntar os personagens da foto para que eles também contem as memórias e falem da importância daquele momento em suas vidas.