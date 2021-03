Um aniversário importante, mas com tom diferente de todos os outros. É desta forma que o Atlético promoverá as comemorações nesta quinta-feira (25), dia em que o clube completa 113 anos de vida.

Ao contrário do que se acostumou a fazer, sempre com festas e aglomerações na porta da Sede, o Alvinegro pretende passar mensagem importante em 2021. Se em 2020 o clube convocou os torcedores para ligarem o hino nas janelas e gritarem 'Galo!' para toda vizinhança, se adaptando às restrições impostas pelo novo coronavírus que começava a dar as caras no país, desta vez o intuito será outro.

Conforme apurou o Hoje em Dia, a intenção da diretoria e dos departamentos envolvidos é que os torcedores tenham empatia e demonstrem o máximo respeito aos quase 300 mil mortos pela doença (só no Brasil) e a todos os que, de alguma forma, encaram os desafios enfrentados neste que é um dos momentos mais terríveis vividos nos quatro cantos do planeta.

Sem buzinas, músicas e queimas de fogos, e focando em ações nas redes sociais, o Atlético não deixará a data passar em branco. Porém, de maneira respeitosa, usará da criatividade para assoprar mais uma vela.