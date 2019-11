Vice-artilheiro do Atlético na temporada, com 13 gols marcados, o atacante Alerrandro está de malas prontas para, em definitivo, defender o "novo rico" do futebol Brasileiro.

De acordo com a informação do jornalista Héverton Guimarães, da TV Band e da Rádio 98FM, o atacante, prata-da-casa do alvinegro mineiro, está contratado pelo Bragantino e assinou vínculo de 5 anos com o time de Bragança Paulista.

Após se destacar atuando com os reservas no Campeonato Mineiro, Alerrandro ganhou a titularidade em momentos decisivos do Galo na temporada. No entanto, perdeu espaço após não corresponder como o esperado.

Com grande aporte financeiro da Red Bull após a fusão com a empresa, o Bragantino conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e promete incomodar os grandes times da divisão de elite do Brasileirão.

Em outubro, surgiu a informação do interesse da equipe do interior paulista em contar com o goleiro Cleiton para a próxima temporada. As especulações foram comentadas por Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético, que chegou a dizer que pagando 20 milhões de euros, o Bragantino poderia contar com o arqueiro da base atleticana.

O Atlético, por sua vez, ainda não confirma a negociação com o time paulista. De acordo com a assessoria do clube, a possível batida de martelo ainda não foi informada nem pelo presidente Sérgio Sette Câmara, nem pelo diretor de futebol Rui Costa.

A reportagem tentou contato com o empresário de Alerrandro e com o Thiago Scuro, homem-forte do Bragantino, mas não obteve resposta.