Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o América mira voos mais altos nesta reta final de competição. Na oitava colocação, com 49 pontos, o Coelho está muito perto de se garantir em uma competição internacional pela primeira vez em seus 109 anos de história.

E o feito pode ocorrer já nesta sexta-feira (3). Caso o Athletico-PR vença o Cuiabá, às 19h, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da 35ª rodada, o Alviverde garante matematicamente uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Tal cenário pode ser explicado da seguinte forma: as equipes que terminarem a Série A entre a nona e a 14ª colocação se garantem na segunda competição mais importante do continente.

Entretanto, caso o Athletico-PR, atual 16º colocado, com 42 pontos, e já garantido na Libertadores, termine entre os 14 primeiros, o 15º colocado da Série A herdará a vaga para Sul-Americana.

Diante dessa situação, uma derrota nesta sexta deixaria o time mato-grossense, 15º colocado, com 43 pontos, sem condições de alcançar o América. Isso porque, mesmo se vencesse os últimos dois jogos no torneio, e o Alviverde não somasse mais pontos, o Dourado perderia para o Coelho no número de vitórias (atualmente 12 a nove para a equipe mineira).

Dessa forma, uma vitória do Athletico-PR sobre o Cuiabá faria o América terminar o Brasileirão no mínimo na 15ª posição.

Libertadores

Apesar da grande possibilidade de ter direito a um lugar na Copa Sul-Americana de 2022, o Coelho pode almejar ainda mais nos dois jogos que lhe restam no Brasileiro.

Dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, o Alviverde depende só de si para se garantir pela primeira vez na principal competição da América do Sul.

Caso vença Ceará e São Paulo, o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos terminará dentro do G-8, independentemente dos demais resultados.

A partida contra o Vozão, marcada para este domingo (5), às 19h, no Castelão, inclusive é um confronto direto por uma das vagas na Libertadores.

O time cearense atualmente ocupa a nona colocação, com os mesmos 49 pontos do América, mas com uma vitória a menos.

Já o Tricolor Paulista, rival do Coelho na última rodada, na próxima quinta, no Independência, é o 12º colocado, com 45 pontos, e, apesar de ainda ter risco de rebaixamento, também tem chances de classificação à Libertadores.

Leia mais:

América divulga lista de relacionados para o jogo contra o Ceará