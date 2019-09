Uma eliminação dolorosa que, segundo o técnico Rodrigo Santana, abalou jogadores, comissão técnica e diretoria do Atlético. Este foi o resultado do revés desta quinta-feira (26) contra o Colón, da Argentina, em pleno Mineirão.

Focado exclusivamente na Sul-Americana, o alvinegro deu adeus à competição e, com seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, vê a pressão aumentar para o restante da temporada.

"Peço desculpas ao torcedor que fez uma festa linda do início ao fim. Tivemos a vantagem também nos pênaltis, mas acabamos perdendo e não dando a resposta a torcida", disse o treinador atleticano após a eliminação.

"Tinhamos o foco na Sul-Americana e infelizmente acabou o nosso sonho hoje. Estamos muito tristes, mas precisamos ser fortes. Estamos em luto pela eliminação, mas lembrando que fizemos uma boa partida e vencemos nos 90 minutos. Agora é hora de mostrar quem é quem. Precisamos dar a resposta no domingo", acrescentou.

Sobre o sentimento com o fim do sonho de disputar o caneco em Assunção, no Paraguai, Santana, com a voz visivelmente de abatimento, deixou clara a frustração com o resultado no Gigante da Pampulha. Ele falou também da permanência no cargo.

"Te confesso que estou muito triste pela eliminação, mas não senti meu cargo ameaçado. A nossa diretoria tem pessoas de palavras que sempre me deixaram tranquilos e dizendo que confiam no trabalho. Não é qualquer diretoria que mantem um treinador com seis derrotas num campeonato. Isso mostra que confiam no trabalho. Eu olho apenas para o trabalho. Foco apenas nisso. Quero o melhor para o Galo, independente do que acontecer", explicou o comandante do alvinegro;

"Mesmo com esta série de derrotas, estamos no meio da tabela no Brasileiro. Mostra que fazemos uma boa campanha. Muita gente analisa o Atlético como se o Atlético fosse o time com o maior orçamento do Brasil. As coisas são dificeis e os adversários também se reforçam e trabalham muito bem", finaliza.

Domingo, a partir das 19h, o Atlético encara o Ceará. O duelo, segundo do returno do Brasileirão, está marcado para o Independência. Com 27 pontos, o Galo ocupa a décima colocação da competição mais importante do país.