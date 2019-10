Depois de conquistar o acesso ao Módulo II do Campeonato Mineiro, Betim e Pouso Alegre iniciam, neste sábado (19), a disputa pelo título da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, que corresponde ao terceiro escalão do futebol do estado.

As equipes se enfrentam às 15h, na Arena Vera Cruz, em Betim, pelo jogo de ida da final da competição.

Atacantes Daniel Morais e Romarinho são duas das atrações da final da Segundona do Mineiro

Com uma excelente campanha na Segundona, que contempla sete vitórias e três empates nos dez jogos que teve pela frente até o momento na competição, o time da Região Metropolitana de Belo Horizonte surge como favorito ao caneco.

Sob a batuta do experiente atacante Daniel Morais, ex-Cruzeiro e América, o Tricolor marcou 16 gols no campeonato, e ainda não sofreu nenhum.

Diretor de futebol do Betim, Fred Pacheco comemorou o acesso do clube logo no primeiro ano do novo projeto, que antes era voltado apenas para as categorias de base.

“É o início vencedor que imaginamos nos melhores sonhos. Mas há de se reconhecer os grandes profissionais que juntamos aqui, que, com muita competência, fizeram “a coisa acontecer”. Não é fácil você idealizar e botar algo dessa magnitude em prática. Hoje, a gente tem toda uma estrutura, dentro e fora de campo, capaz de alçar voos significativos de verdade no mundo da bola. Aos poucos estamos colocando a cidade de Betim, que é tão forte nos mais diversos aspectos e que ama tanto o esporte, no radar do futebol nacional”, destacou Pacheco.

Pouso Alegre

Também invicto na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro (são sete vitórias e três empates), o Pouso Alegre chega à decisão com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, e de poder jogar por um empate no placar agregado das duas partidas, por ter feito a melhor campanha da primeira fase do torneio.

Responsável por comandar o time na volta ao Módulo II, o técnico Rogério Henrique comentou sobre a missão de superar o Betim, e sua defesa que ainda não foi vazada no torneio.

“Difícil. É uma equipe muito qualificada, a gente conhece quase todos os atletas que estão lá, alguns já trabalharam comigo em outros clubes. Tenho certeza que será um grande jogo, nós temos nossos méritos também. Conquistamos o acesso, temos um sistema de jogo muito consistente. Então, esperamos um jogo muito igual e decidido nos detalhes”, disse Henrique.

O comandante do Pousão também fez questão de ressaltar o que, para ele, foi o fator determinante para vitoriosa campanha no campeonato.

“Planejamento. Começos o planejamento de forma muito antecipada, fomos observar in loco a maioria dos jogadores que está aqui conosco hoje. Isso nos deu uma tranquilidade para trazê-los. A adaptação deles à torcida e à cidade também foi muito boa. Então, o planejamento e a organização que o clube proporcionou não só à comissão, mas também aos atletas, foi o grande trunfo na conquista do acesso”, completou.

O jogo de volta da final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro está marcado para o dia 27 de outubro, às 15h, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre.