Dos quase 50 mil ingressos vendidos antecipadamente para o duelo entre Atlético x Tupynambás, válido pelas quartas de final do Campeonato Mineiro, um deles foi bem especial. Fotografado no clássico contra o América no ombro do pai, o pequeno Arthur, de 4 anos, retornou ao Gigante da Pampulha e, convidado pelo clube, entrou em campo com os jogadores.

Ainda na chegada, ele já demonstrava a ansiedade e a emoção pelo presente. "Vou entrar com o Victor ou com o Ricardo Oliveira", disse, obviamente, no colo do pai.

Neste domingo (24), o baixinho, que mora em Pedro Leopoldo, veio acompanhado do pai, Sílvio, do avô, do irmão e de outros familiares. Apesar de o aniversariante ser o Atlético, quem ganhou o presente foi o "torcedor-sensação' das redes sociais.