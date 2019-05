O Serviço de Segurança da Geórgia anunciou, nesta segunda-feira (20) a prisão de oito jogadores e outros três ex-atletas no país. Cinco são membros do elenco do WIT Georgia, derrotado no domingo pelo Dínamo Batumi, líder do campeonato nacional, por 2 a 0, em um dos jogos investigados.



Jogador do Milan entre os anos de 2001 e 2010, Kakha Kaladze, campeão da Liga dos Campeões em 2002/03 e 2006/2007, atual prefeito de Tbilisi, condenou a manipulação de resultados. "Para mim, como ex-jogador, tais ações são inaceitáveis e os envolvidos precisam pagar o preço por tais ações", disse o ex-zagueiro à TV estatal da Geórgia. "Isto não é esporte, é outra coisa".



O serviço de segurança revelou que os jogadores foram abordados por fazerem parte de um grupo que "arrecadou 93,5 mil lari (R$ 139.400) por causa da manipulação de resultados". Autoridades apresentaram imagens de vídeo nas quais um grupo de manipuladores recebe dinheiro após a realização de um jogo.



Segundo a legislação da Geórgia, os jogadores poderão cumprir pena de quatro a seis anos de prisão. A federação de futebol da Geórgia disse que está cooperando com a investigação.



FUTEBOL NA GEÓRGIA - A história da seleção da Geórgia começou em 27 de maio de 1990, quando a equipe empatou, por 2 a 2, com a Lituânia em sua primeira partida oficial. Essa foi a única partida antes da declaração de independência da União Soviética pela Geórgia, em 9 de abril de 1991.



A Federação Georgiana de Futebol se tornou membro da Uefa e da Fifa em 1992. A primeira partida oficial foi em setembro de 1994, uma derrota por 1 a 0 para a Moldávia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 1996. A seleção georgiana ainda não obteve classificação para Copas do Mundo e Eurocopas.

