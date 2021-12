Recém-anunciado como acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno já começa a traçar o plano de trabalho que executará à frente do clube estrelado.

Em entrevista em seu canal na Twich, o ex-atacante, futuro dono de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) criada pela Raposa, Ronaldo Nazário comemorou o acerto do negócio.

“É um dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande, realmente teremos um desafio gigantesco. O futebol brasileiro precisa dessa revolução na área da gestão. Eu espero poder trazer isso ao Cruzeiro, venho com muita dedicação retribuir ao Cruzeiro tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira”, disse o Fenômeno.

Além do Cruzeiro, Ronaldo Nazário também é sócio-majoritário, desde setembro de 2018, do Valladolid, da Espanha.

À frente do clube espanhol o empresário reduziu as dívidas, mas viu o time ser rebaixado à Segunda Divisão na temporada passada.

E justamente essa bagagem adquirida na gestão do Valadollid, especialmente no viés administrativo, que será usada para tocar o projeto da Raposa, segundo o ex-jogador.

“O Cruzeiro tem que ser um clube sustentável. Vamos aproveitar a experiência do Valladolid-ESP, que eu estou tendo agora, dos controles financeiros que temos na Europa. Vamos introduzir isso no Cruzeiro e fazer uma gestão eficiente. Aproveitar a minha experiência no futebol e acrescentar muito ao Cruzeiro. Temos um desafio enorme, mas temos todos os ingredientes na mão para fazer uma história maravilhosa.

Próximos passos

No mesmo vídeo, Fenômeno também comentou sobre os próximos passos como acionista do Cruzeiro.

“Agora, depois desse anúncio, temos um processo burocrático a seguir, toda a diligência que será feita no Cruzeiro, para entendermos a situação real que o clube se encontra. A partir daí, vamos começar a planejar nosso trabalho. Imediatamente agora, dia 2 de janeiro, aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estaremos em BH. Torcedor do Cruzeiro, compareça será uma festa bonita. Vamos aproveitar o entusiasmo da torcida, mas principalmente mostrar que temos muito trabalho pela frente”.

O próximo desafio do time celeste será no dia 26 de janeiro, quando vai receber a URT, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Até lá, a Raposa, provavelmente com a ajuda de Ronaldo, tenta se livrar do transfer ban, aplicado pela Fifa em razão de dívidas com o Mazatlán, do México, e com o Defensor, do Uruguai, que giram em torno de R$20 milhões, responsável pelo impedimento do registro de novos jogadores.

