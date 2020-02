A declaração de Dudamel após o empate do Atlético diante do Tombense, nesse domingo (2), não foi bem digerida pelo empresário Eduardo Uram. Além de agenciar carreiras de jogadores de futebol, ele também é o gestor da equipe do interior de Minas Gerais.

Para justificar a postura mais defensiva do time de Tombos, que empatou com o Atlético, Uram citou a diferença de orçamentos entre os clubes menores em relação ao Galo.

"Vejo a coletiva do treinador do Atletico justificando o segundo mal resultado, ao fato de ter enfrentado equipes “mesquinhas” Lamentavel e desrespeitoso. Expliquem a ele as diferencas de orçamentos, na ordem de 30 pra 1. Tombense e Coimbra foram na vdd corajosos e meritosos" (SIC), escreveu o empresário.

Durante a entrevista concedida após a partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, o técnico venezuelano se mostrou surpreendido com a postura reativa dos times que visitam o Galo no Horto.

"Eu esperava equipes mais atrevidas. Enfrentar times como dez homens no seu próprio campo, eu não esperava nunca. Esperava que por ter mais tempo de preparação seriam mais atrevidos", declarou.

Na mesma fala, Dudamel chegou a usar o termo "mezquinos" em espanhol, comumente utilizado nos países sul-americanos para caracterizar equipes que jogam defensivamente.

Até o momento, o Atlético fez três partidas no Independência pelo Estadual. Foram dois empates e uma vitória, além de um triunfo sobre o Uberlândia, no Triângulo Mineiro.